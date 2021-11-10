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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Президент сьогодні збирає засідання РНБО

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський вчора, 9 листопада, доручив організувати на сьогодні, о 15:00, проведення засідання Ради національної безпеки та оборони України. Про це інформували в апараті РНБО, пише УНН.

Президент сьогодні збирає засідання РНБО

Цитата

“Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 15:00 (уточнено — ред.) в Києві засідання РНБО України (Офіс Президента України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.

Нагадаємо

РНБО почала працювати у “турборежимі” з початку лютого минулого року. Вона вже ввела санкції проти низки осіб, у тому числі українських політиків, іноземців, контрабандистів, “ворів в законі”.

Минуле засідання РНБО пройшло 22 жовтня 2021 року.

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