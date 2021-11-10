Президент сьогодні збирає засідання РНБО

Цитата

“Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 15:00 (уточнено — ред.) в Києві засідання РНБО України (Офіс Президента України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.

Нагадаємо