Президент сьогодні збирає засідання РНБО

РНБО почала працювати у “турборежимі” з початку лютого минулого року. Вона вже ввела санкції проти низки осіб, у тому числі українських політиків, іноземців, контрабандистів, “ворів в законі”.
Минуле засідання РНБО пройшло 22 жовтня 2021 року.
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський вчора, 9 листопада, доручив організувати на сьогодні, о 15:00, проведення засідання Ради національної безпеки та оборони України. Про це інформували в апараті РНБО, пише УНН.
Цитата
“Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 15:00 (уточнено — ред.) в Києві засідання РНБО України (Офіс Президента України)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.
Нагадаємо
РНБО почала працювати у “турборежимі” з початку лютого минулого року. Вона вже ввела санкції проти низки осіб, у тому числі українських політиків, іноземців, контрабандистів, “ворів в законі”.
Минуле засідання РНБО пройшло 22 жовтня 2021 року.