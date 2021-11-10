Президент сегодня собирает заседание СНБО

Цитата

“Президент Украины Владимир Зеленский поручил Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 15:00 (уточнено — ред.) В Киеве заседания СНБО Украины (Офис Президента Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

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