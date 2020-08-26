СНБО: гуманитарной катастрофы из-за недостатка воды в оккупированном Крыму нет

"Никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" на полуострове из-за якобы недостатка воды не существует. Местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения. А проблему водообеспечения украденных промышленных сельскохозяйственных и других предприятий, а также российских военных объектов пусть решает российская оккупационная власть", - написал Данилов.

Напомним, как сообщило представительство Президента Владимира Зеленского, Киев не планирует возобновлять подачу днепровской воды в Крым до деоккупации полуострова.

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук ранее заявил, что воду в аннексированный Крым можно дать в случае гуманитарной катастрофы.