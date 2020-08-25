Кравчук назвав умову, за якої до анексованого Криму можуть відновити подачу води

“Якщо якась гуманітарна катастрофа станеться, яка пов’язана з водою, то людям можемо дати воду”, — сказав Леонід Кравчук.

Проте, він зазначив, що українці “в житті ніколи” не підуть на те, щоб постачати воду “промисловим підприємства, військовим базам і тому подібне”.

Про те, що Україна може відновити подачу води до анексованого Москвою Криму в разі гуманітарної катастрофи на півострові, раніше в серпні заявляв український прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Однак, за його словами, Україна не подаватиме воду “окупантам, окупаційним військам, для потреб військових баз”.

Також зазначимо, 6 березня поточного року, два дні після свого призначення на посаду прем’єр-міністра, Денис Шмигаль заявив, що треба подавати водопостачання в Крим, бо там живуть українці. Пізніше низка громадських активістів, державних представників України по Криму розкритикували слова Прем’єра, після чого той скорегував свої слова.