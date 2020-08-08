Прем'єр-міністр назвав умови для відновлення водопостачання в окупований Крим

Прем’єр-міністру поставили питання щодо постачання води до Криму: “за яких умов її можна туди дати?”

“У разі необхідності забезпечити людей водою, якщо гуманітарна катастрофа. Звичайно, Україна будь-де, в Криму чи будь-де в іншому місці, буде забезпечувати українців водою і всім необхідним, медикаментами, їжею і так далі”, — відповів Шмигаль. — “З точки зору промислового постачання, сьогодні є ряд, починаючи від фізичних обмежень, від того, що Кримський канал перекритий і вже не одне розслідування журналісти у тому числі зробили, що неможливо сьогодні поставити воду в Крим по існуючій інфраструктурі, необхідно вкладати кошти, ремонтувати цю інфраструктуру, завершуючи тим, що ми не будемо постачати воду окупантам, окупаційним військам, для потреб військових баз. Це неможливо”.

Як писав УНН, 6 березня поточного року, два дні після свого призначення на посаду Прем’єр-міністра, Денис Шмигаль заявив, що треба подавати водопостачання в Крим, бо там живуть українці. Пізніше низка громадських активістів, державних представників України по Криму розкритикували слова Прем’єра, після чого той скорегував свої слова.