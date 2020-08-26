РНБО: гуманітарної катастрофи через нестачу води в окупованому Криму немає

“Жодних підстав для „гуманітарної катастрофи“ на півострові через начебто нестачу води не існує. Місцеві водні ресурси здатні задовольнити господарсько-побутові потреби населення. А проблему водозабезпечення вкрадених промислових, сільскогосподарських та інших підприємств, а також російських військових об’єктів нехай розв’язує російська окупаційна влада”, — написав Данілов.

Нагадаємо, як повідомило представництво Президента Володимира Зеленського, Київ не планує відновлювати подачу дніпровської води в Крим до деокупації півострова.

Голова делегації України в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук раніше заявив, що воду в анексований Крим можна дати в разі гуманітарної катастрофи.