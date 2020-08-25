У Крим не подаватимуть воду до деокупації - представництво Зеленського

"Президент навіть кілька днів тому говорив, що воду в Крим не планують подавати, позиція держави не змінилася. На різних рівнях обговорюється питання водопостачання, однак, хочемо сказати, що у держави Україна є чітка позиція, яку в тому числі озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, що вся відповідальність за те, що відбувається в Криму лежить на стороні-окупанті. Відповідно, Росія повинна забезпечити цивільне населення усіма потрібними ресурсами. Нічого поки не змінилося і позиція одна - ніякої води до деокупації", - сказала Ташева.

Як повідомляв УНН, голова делегації України в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук раніше заявив, що воду в анексувати Крим можна дати в разі гуманітарної катастрофи.

Пізніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Кравчук не є парламентарієм, щоб вирішувати питання запуску води в окупований Крим. Поки нічого не планують запускати.