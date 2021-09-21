Уровень госпитализаций с COVID-19 превышен уже в 13 областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом превышает установленные нормы в 13 регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 20 сентября уровень динамики госпитализаций (норма для региона "зеленой" зоны — не более 50% больных) превышен в:
В Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Ровенской, Харьковской, Черкасской областях превышение зафиксировано три дня подряд.
Всего в Украине динамика уровня госпитализаций составляет 50,9%.
Добавим
В течение 20 сентября в Украине зафиксировали 5159 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 1086 человек, летальных исходов — 137.
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 108 736 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 62 909 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 45 827 человека. Всего с начала кампании сделано 11,5 млн прививок.