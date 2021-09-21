Рівень госпіталізацій із COVID-19 перевищено вже у 13 областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Рівень госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом перевищує встановлені норми у 13 регіонах України. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
За даними МОЗ, станом на 20 вересня рівень динаміки госпіталізацій (норма для регіону "зеленої" зони — не більше ніж 50% хворих) перевищено у:
У Дніпропетровській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Черкаській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.
Загалом в Україні динаміка рівня госпіталізацій становить 50,9%.
Додамо
Протягом 20 вересня в Україні зафіксували 5 159 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 086 осіб, летальних випадків — 137.
Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 108 736 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 62 909 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 45 827 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 11,5 млн щеплень.