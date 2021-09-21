Рівень госпіталізацій із COVID-19 перевищено вже у 13 областях України

Деталі

За даними МОЗ, станом на 20 вересня рівень динаміки госпіталізацій (норма для регіону "зеленої" зони — не більше ніж 50% хворих) перевищено у:

Дніпропетровській області — 66,0%;

Донецькій області — 59,5%;

Житомирській області — 52,4%;

Запорізькій області — 51,3%;

Київській області — 54,0%;

Луганській області — 80,7%;

Львівській області — 50,5%;

Миколаївській області — 65,6%;

Рівненській області — 100,0%;

Сумській області — 66,1%;

Харківській області — 76,3%;

Херсонській області — 58,1%;

Черкаській області — 68,6%.

У Дніпропетровській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Черкаській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.

Загалом в Україні динаміка рівня госпіталізацій становить 50,9%.

Додамо

Протягом 20 вересня в Україні зафіксували 5 159 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 086 осіб, летальних випадків — 137.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 108 736 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 62 909 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 45 827 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 11,5 млн щеплень.