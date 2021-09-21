Різкий стрибок: в Україні вже 2,355 млн випадків COVID-19, за добу - 5 159

КИЇВ. 21 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,355 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 вересня, - 5,1 тисячі, більше ніж подвоєння проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад тисячу осіб, що менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.