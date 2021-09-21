Резкий скачек: в Украине уже 2,355 млн случаев COVID-19, за сутки - 5 159
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,355 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 сентября, - 5,1 тысячи, более чем удвоение против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более тысячи человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 20 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 5159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 1086 человек;
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- летальных случаев - 137;
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- выздоровели - 2156 человек.
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- протестировано: методом ПЦР - 30 563 человека, методом ИФА - 7718 человек, экспресс-тестами - 25 692 человека.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 355 805 человек;
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- выздоровели - 2 233 573 человек;
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- летальных исходов - 55 056;
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- проведено ПЦР-тестов - 12 515 008.
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Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 463, медработников - 129.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и городе Киев (399).
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 19-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.
16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Ожидается, что Украину переведут в "желтую" зону. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты будут двух видов - "желтые" и "зеленые".