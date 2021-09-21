Резкий скачек: в Украине уже 2,355 млн случаев COVID-19, за сутки - 5 159

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,355 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 сентября, - 5,1 тысячи, более чем удвоение против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более тысячи человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.