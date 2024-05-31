Ритуальный мужской танец "Сербен" из села Чертовец внесен в список национального нематериального культурного наследия

В список элементов нематериального культурного наследия добавили традицию исполнения ритуального мужского танца "Сербен". Об этом сообщили в Минкульте, передает УНН.

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Такой танец исполняют в селе Чертовец Городенковского городского совета Ивано-Франковской области. Традиция распространена также в местах компактного проживания уроженцев села Чертовец за рубежом. Это пригород Праги (Чехия), пригород Парижа (Франция), в Португалии, Польше.

Исполняют его мужчины всех возрастов, хоть присутствуют и женские роли. Например, женщины выполняют словесное гаечное сопровождение и таким образом наносят ритм танцу. Танец предполагает ритуальный обход храмов деревни. Самому танцу предшествуют зажжения ритуальных костров на самых больших холмах деревни. Само же обрядовое действие исполнения танца громада Чертовца называет "идти сербена".

Танец исполняет, в первую очередь, ритуальную роль, связанную с Пасхой. Это также определенный мужской танец-благословение. Однако с развитием традиции исполнения, он приобретает объединительное значение, ведь сочетает он прихожан православного и греко-католического храмов, а сам ход ритуального танца предполагает поочередный обход обеих церквей.

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