Ритуальний чоловічий танець "Сербен" із села Чортівець внесений до списку національної нематеріальної культурної спадщини
Київ • УНН
Ритуальний чоловічий танець "Сербен", виконаний в селі Чортівець Івано-Франківської області, був внесений до національного Списку нематеріальної культурної спадщини, об'єднавши православних і греко-католицьких парафіян за допомогою ритуальної екскурсії по сільських храмах.
До Нацпереліку елементів нематеріальної культурної спадщини додали традицію виконання ритуального чоловічого танцю "Сербен". Про це повідомили у мінкульті, передає УНН.
Деталі
Такий танець виконують у селі Чортовець Городенківської міської ради Івано-Франківської області. Традиція розповсюджена також у місцях компактного проживання уродженців села Чортовець за кордоном. Це передмістя Праги (Чехія), передмістя Парижа (Франція), в Португалії, Польщі.
Виконують його чоловіки різного віку, хоч присутні й жіночі ролі. Наприклад, жінки виконують словесний гаївковий супровід і таким чином завдають ритм танцю. Танець передбачає ритуальний обхід храмів села. Самому танцеві передують запалення ритуальних вогнищ на найбільших пагорбах села. Саму ж обрядову дію виконання танцю громада Чортовця називає "йти сербена".
Танець виконує, першою чергою, ритуальну роль, пов’язану з Великоднем. Це також певний чоловічий танець-благословення. Однак з розвитком традиції виконання, він набуває об’єднувального значення, адже поєднує він парафіян православного і греко-католицького храмів, а сам хід ритуального танцю передбачає почерговий обхід обох церков.
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