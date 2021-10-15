Решение по криминалитету: Совбез ошибочно ввел санкции более чем против 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Совет национальной безопасности и обороны ошибочно ввела санкции против более 100 человек. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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“То, что касается применения санкций в отношении контрабандистов и „воров в законе“. Начали с вопроса криминалитета. Был доклад министра внутренних дел Дениса (Монастырского — ред.). К большому сожалению, в решении СНБО, которое готовилось ранее, было сознательная или несознательная ошибка относительно 108 человек, которую мы уже исправили”, — рассказал Данилов.
Детали
По его словам, Монастырский заявил, что восемь причастных к составлению списка лиц наказаны, часть людей освобождена из рядов МВД и два человека снижены.
Данилов также сообщил, что СНБО поручил Монастырском провести дополнительную проверку 9 человек из упомянутого санкционного списка.
Что было раньше
СНБО начала работать в “турборежиме” с начала февраля. Она уже ввела санкции против ряда лиц, в том числе украинских политиков, иностранцев, контрабандистов, “воров в законе” и “криминальных авторитетов”. Так, на одном из последних заседаний СНБО санкции “прилетели” до более 500 воров в законе и 111 иностранцев.
Впоследствии Данилов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) дополнительно проверит трех криминальных авторитетов, которые жалуются на внесение их в санкционный список “воры в законе”.
Дополнение
Киевлянку случайно ввели в санкционный список СНБО. Президент Владимир Зеленский указом исправил ошибку.