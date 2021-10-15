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Рішення щодо криміналітету: Радбез помилково запровадив санкції проти понад 100 осіб

Київ • УНН

 • 19931 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Рада національної безпеки і оборони помилково запровадила санкції проти понад 100 осіб. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Те, що стосується застосування санкцій стосовно контрабандистів та „злодіїв в законі“. Почали з питання криміналітету. Була доповідь міністра внутрішніх справ Дениса (Монастирського — ред.). На превеликий жаль, в рішенні РНБО, яке готувалося раніше, була свідома чи не свідома помилка відносно 108 осіб, яку ми вже виправили”, — розповів Данілов.

Деталі

За його словами, Монастирський заявив, що вісім причетних до складання списку осіб покарані, частина людей звільнена з лав МВС та дві людини понижені.

Данілов також повідомив, що РНБО доручила Монастирському провести додаткову перевірку щодо 9 осіб зі згаданого санкційного списку.

Що було раніше

РНБО почала працювати у “турборежимі” з початку лютого. Вона вже ввела санкції проти низки осіб, у тому числі українських політиків, іноземців, контрабандистів, “ворів в законі” та “кримінальних авторитетів”. Так, на одному з останніх засідань РНБО санкції “прилетіли” до понад 500 злодіїв у законі та 111 іноземців.

Згодом Данілов заявив, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) додатково перевірить трьох кримінальних авторитетів, які скаржаться на внесення їх у санкційний список “злодії в законі”.

Доповнення

Киянку випадково ввели в санкційний список РНБО. Президент Володимир Зеленський указом виправив помилку.

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