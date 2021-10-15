Рішення щодо криміналітету: Радбез помилково запровадив санкції проти понад 100 осіб

Цитата

“Те, що стосується застосування санкцій стосовно контрабандистів та „злодіїв в законі“. Почали з питання криміналітету. Була доповідь міністра внутрішніх справ Дениса (Монастирського — ред.). На превеликий жаль, в рішенні РНБО, яке готувалося раніше, була свідома чи не свідома помилка відносно 108 осіб, яку ми вже виправили”, — розповів Данілов.

Деталі

За його словами, Монастирський заявив, що вісім причетних до складання списку осіб покарані, частина людей звільнена з лав МВС та дві людини понижені.

Данілов також повідомив, що РНБО доручила Монастирському провести додаткову перевірку щодо 9 осіб зі згаданого санкційного списку.

Що було раніше

РНБО почала працювати у “турборежимі” з початку лютого. Вона вже ввела санкції проти низки осіб, у тому числі українських політиків, іноземців, контрабандистів, “ворів в законі” та “кримінальних авторитетів”. Так, на одному з останніх засідань РНБО санкції “прилетіли” до понад 500 злодіїв у законі та 111 іноземців.

Згодом Данілов заявив, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) додатково перевірить трьох кримінальних авторитетів, які скаржаться на внесення їх у санкційний список “злодії в законі”.

Доповнення

Киянку випадково ввели в санкційний список РНБО. Президент Володимир Зеленський указом виправив помилку.