Рішення щодо криміналітету: Радбез помилково запровадив санкції проти понад 100 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Рада національної безпеки і оборони помилково запровадила санкції проти понад 100 осіб. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Те, що стосується застосування санкцій стосовно контрабандистів та „злодіїв в законі“. Почали з питання криміналітету. Була доповідь міністра внутрішніх справ Дениса (Монастирського — ред.). На превеликий жаль, в рішенні РНБО, яке готувалося раніше, була свідома чи не свідома помилка відносно 108 осіб, яку ми вже виправили”, — розповів Данілов.
Деталі
За його словами, Монастирський заявив, що вісім причетних до складання списку осіб покарані, частина людей звільнена з лав МВС та дві людини понижені.
Данілов також повідомив, що РНБО доручила Монастирському провести додаткову перевірку щодо 9 осіб зі згаданого санкційного списку.
Що було раніше
РНБО почала працювати у “турборежимі” з початку лютого. Вона вже ввела санкції проти низки осіб, у тому числі українських політиків, іноземців, контрабандистів, “ворів в законі” та “кримінальних авторитетів”. Так, на одному з останніх засідань РНБО санкції “прилетіли” до понад 500 злодіїв у законі та 111 іноземців.
Згодом Данілов заявив, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) додатково перевірить трьох кримінальних авторитетів, які скаржаться на внесення їх у санкційний список “злодії в законі”.
Доповнення
Киянку випадково ввели в санкційний список РНБО. Президент Володимир Зеленський указом виправив помилку.