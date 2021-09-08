Киянку випадково ввели в санкційний список РНБО: Зеленський указом виправив помилку

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Відзначимо, що, кадрового військовослужбовця Збройних сил РФ Івана Кузнєцова повторно внесли до списку санкцій, указом Зеленського.

В попередньому рішенні РНБО від 18 червня не було зазначено, що він громадянин РФ. Підполковник з березня по листопад 2015 року виконував функції радника командира батальйону 2-го МСБ сьомий ОМБр. Російський військовий брав участь у боях на території Сирії.

Друге уточнення довелося вносити указом президента через те, що в список РНБО ще у 2018 році потрапила працівниця Київського національного університету імені Шевченка Ольга Калініна.

Її переплутали з мешканкою АРК, яка була причетна до організації "референдуму" в Криму. Киянка Ольга Калініна через неточність РНБО у 2018 році двічі потрапляла під банківські санкції, пов'язані з блокуванням рахунків. Зеленський своїм указом виправив цю неточність.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України під час засідання 8 вересня запропонував ввести пакет санкцій проти Росії через незаконне будівництво Керченського мосту і руйнування парків в окупованому Севастополі.