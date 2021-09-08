Україна готує санкції проти Росії через Керченський міст та руйнування парків у Севастополі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Кабінет міністрів України під час засідання 8 вересня запропонував ввести пакет санкцій проти Росії через незаконне будівництво Керченського мосту і руйнування парків в окупованому Севастополі. Про це УНН повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
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Зазначається, що уряд сьогодні направив на розгляд Ради національної безпеки і оборони пакет санкцій відносно 24 юридичних і 6 фізичних осіб. Вони в свою чергу причетні до незаконного будівництва Керченського моста, його експлуатації, а також перепланування паркових територій і об'єктів культурної спадщини в Севастополі.
Санкції мають на увазі блокування активів на території країни, заборону на в'їзд до України і на участь у приватизації та оренді державного майна. Санкції пропонується застосувати строком на 5 років.
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"Ми будемо докладати необхідних зусиль, щоб всі причетні до скоєння злочинів на території українського Криму понесли відповідальність за свої дії. З цією метою ми будемо розвивати більш тісну співпрацю з міжнародними партнерами. Закликаємо представників російської окупаційної влади та їх пособників задуматися про невідворотність покарання", - зазначив заступник міністра з питань реінтеграції Ігор Яременко.
Додамо
За інформацією іноземних ЗМІ, сьогодні посли Євросоюзу дали "зелене світло" продовженню на пів року персональних санкцій проти РФ, введених після початку тимчасової окупації Криму.
7 вересня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти секретаря виборчкому з тимчасово окупованого Криму.
Також Рада звернеться до міжнародного співтовариства щодо виборів у Держдуму РФ в окупованому Криму і ОРДЛО.