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Украина готовит санкции против России из-за Керченского моста и разрушения парков в Севастополе

Украина готовит санкции против России из-за Керченского моста и разрушения парков в Севастополе

Киев  •  УНН

 • 25254 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Кабинет министров Украины во время заседания 8 сентября предложил ввести пакет санкций против России из-за незаконного строительства Керченского моста и разрушения парков в оккупированном Севастополе. Об этом сообщили УНН в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Детали

Отмечается, что правительство сегодня направило на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны пакет санкций в отношении 24 юридических и 6 физических лиц. Они в свою очередь причастны к незаконному строительству Керченского моста, его эксплуатации, а также перепланировке парковых территорий и объектов культурного наследия в Севастополе.

Санкции подразумевают блокировку активов на территории страны, запрет на въезд в Украину и на участие в приватизации и аренде государственного имущества. Санкции предлагается применить сроком на 5 лет.

Цитата

"Мы будем прилагать необходимые усилия, чтобы все причастные к совершению преступлений на территории украинского Крыма понесли ответственность за свои действия. С этой целью мы будем развивать более тесное сотрудничество с международными партнерами. Призываем представителей российской оккупационной власти и их пособников задуматься о неотвратимости наказания", - отметил заместитель министра по вопросам реинтеграции Игорь Яременко.

Добавим

По информации иностранных СМИ, сегодня послы Евросоюза дали "зеленый свет" продолжению на полгода персональных санкций против РФ, введенных после начала временной оккупации Крыма.

7 сентября Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против секретаря избиркома с временно оккупированного Крыма.

Также Рада обратится к международному сообществу по выборам в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и ОРДЛО.

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