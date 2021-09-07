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Зеленський увів у дію санкції РНБО проти секретаря виборчкому з тимчасово окупованого Криму

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 7 вересня 2021 року "Про внесення зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Про це УНН повідомляє з посиланням на ОПУ.

Цитата

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 вересня 2021 року "Про внесення зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"», - йдеться в указі.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Додамо, що в додатку повідомляється, що санкції вводяться щодо Ольги Калініної, яка народилася 8 лютого 1977 року, в Автономній Республіці Крим, смт Первомайське.

Згідно з даними підконтрольної Росії "Виборчої комісії Республіки Крим", Ольга Калініна - секретар ТВК Первомайського району.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Зокрема, про санкції проти подружжя Шаріїв — Анатолія та Ольги, нардепа Андрія Деркача та Ігоря Гужви.

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