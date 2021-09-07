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Зеленский ввел в действие санкции СНБО против секретаря избиркома с временно оккупированного Крыма

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 7 сентября 2021 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкций)". Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПУ.

Цитата

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 сентября 2021 года ”О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)“, — говорится в указе.

Отмечается, что контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Добавим, что в приложении сообщается, что санкции вводятся в отношении Ольги Калининой, которая родилась 8 февраля 1977 года, в Автономной Республике Крым, пгт Первомайское.

Согласно данным подконтрольной России “Избирательной комиссии Республики Крым”, Ольга Калинина — секретарь ТИК Первомайского района.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В частности, о санкции против супругов Шарий — Анатолия и Ольги, нардепа Андрея Деркача и Игоря Гужвы.

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