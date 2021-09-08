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У ЄС погодили продовження персональних санкцій проти Росії через Крим - ЗМІ

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Посли Євросоюзу сьогодні дали "зелене світло" продовженню на пів року персональних санкцій проти РФ, введених після початку тимчасової окупації Криму. Про це повідомив у середу кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, який висвітлює теми європейської політики щодо східних країн-партнерів, пише УНН.

Цитата:

"Посли ЄС дали "зелене світло" продовженню на шість місяців заборони на видачу віз і заморожування активів 177 осіб і 44 юридичних осіб, які, як вважається, підірвали територіальну цілісність України", - написав Йозвяк в Twitter.

Деталі

Журналіст зазначив, що європейським санкціям виповнилося вже 7 років, і з 2014 року в "чорний список" було додано більше імен.

Доповнення

Минулого разу ЄС продовжив ці персональні санкції проти РФ за порушення територіальної цілісності України до 15 вересня 2021 року.

З березня 2014 року ЄС накладає обмежувальні заходи проти Росії, у тому числі проти певних секторів російської економіки і індивідуальні обмежувальні заходи, у відповідь на навмисну дестабілізацію України та незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополя.

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