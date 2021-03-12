ЕС продлил персональные санкции против РФ за нарушение территориальной целостности Украины

Цитата:

"Сегодня Совет постановил продлить санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, на следующие шесть месяцев до 15 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Детали

Эти ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов ряду лиц и организаций. "Санкции будут по-прежнему применяться в отношении 177 физических и 48 юридических лиц", - добавили в Совете ЕС.

Дополнение

Ограничительные меры за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, были впервые введены 17 марта 2014 года.

Другие меры ЕС в ответ на ситуацию в Украине включают экономические санкции, направленные против отдельных секторов российской экономики, которые действуют до 31 июля 2021 года и ограничительные меры на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, действующие до 23 июня 2021 года.

Список лиц и организаций в санкционном списке регулярно пересматривается и подлежит периодическому обновлению Советом ЕС.

Так, недавно Совет ЕС исключил из санкционного списка двух бывших высокопоставленных украинских чиновников - бывшего главу НБУ и исполняющего обязанности премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.