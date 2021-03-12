ЕС продлил персональные санкции против РФ за нарушение территориальной целостности Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Совет Европейского Союза сегодня принял решение продлить санкции за нарушение территориальной целостности Украины на следующие шесть месяцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение на сайте евроинституции.
Цитата:
"Сегодня Совет постановил продлить санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, на следующие шесть месяцев до 15 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.
Детали
Эти ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов ряду лиц и организаций. "Санкции будут по-прежнему применяться в отношении 177 физических и 48 юридических лиц", - добавили в Совете ЕС.
Дополнение
Ограничительные меры за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, были впервые введены 17 марта 2014 года.
Другие меры ЕС в ответ на ситуацию в Украине включают экономические санкции, направленные против отдельных секторов российской экономики, которые действуют до 31 июля 2021 года и ограничительные меры на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, действующие до 23 июня 2021 года.
Список лиц и организаций в санкционном списке регулярно пересматривается и подлежит периодическому обновлению Советом ЕС.
Так, недавно Совет ЕС исключил из санкционного списка двух бывших высокопоставленных украинских чиновников - бывшего главу НБУ и исполняющего обязанности премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.