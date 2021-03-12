ЄС продовжив персональні санкції проти РФ за порушення територіальної цілісності України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Рада Європейського Союзу сьогодні ухвалила рішення продовжити санкції за порушення територіальної цілісності України на наступні шість місяців. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення на сайті євроінституції.
Цитата:
"Сьогодні Рада постановила продовжити санкції проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, на наступні шість місяців до 15 вересня 2021 року", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Ці обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів низці осіб і організацій. "Санкції будуть як і раніше застосовуватися до 177 фізичних і 48 юридичних осіб", - додали у Раді ЄС.
Доповнення
Обмежувальні заходи за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, були вперше введені 17 березня 2014 року.
Інші заходи ЄС у відповідь на ситуацію в Україні включають економічні санкції, спрямовані проти окремих секторів російської економіки, які діють до 31 липня 2021 року і обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя, що діють до 23 червня 2021 року.
Список осіб і організацій у санкційному списку регулярно переглядається і підлягає періодичному оновленню Радою ЄС.
Так, нещодавно Рада ЄС виключила з санкційного списку двох колишніх високопоставлених українських чиновників — колишнього главу НБУ та виконуючого обов’язки прем’єр-міністра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника.