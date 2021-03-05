Із санкційного списку ЄС виключили колишніх поплічників Януковича - Табачника та Арбузова
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Рада ЄС виключила з санкційного списку двох колишніх високопоставлених українських чиновників — колишнього главу НБУ та виконуючого обов’язки прем’єр-міністра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника. Відповідне рішення оприлюднено в Офіційному бюлетені ЄС, пише УНН.
Деталі
Отже, у списку залишилося вісім осіб: експрезидент Віктор Янукович, його син Олександр, ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, його заступник Віктор Ратушняк, експрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, бізнесмен Сергій Курченко та ексміністр доходів і зборів Олександр Клименко.
Що було раніше
Ще у лютому ЗМІ повідомляли, що у Європейському Союзі розглядають можливість зняти санкції щодо кількох представників оточення Віктора Януковича, які могли бути причетні до нецільового використання українських державних коштів. Тоді кілька дипломатів ЄС, за повідомленнями, розповідали, що в санкційному списку є “низка “слабких справ”, які можуть бути оскаржені в суді Європейського Союзу і в яких Україна не надала переконливих доказів.
Нагадаємо, у 2020 році з-під санкцій ЄС вивели експрем’єр-міністра Миколу Азарова та колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.
Доповнення
ЄС вводить різні види обмежувальних заходів стосовно Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом і Севастополем.
Окрім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів.