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Із санкційного списку ЄС виключили колишніх поплічників Януковича - Табачника та Арбузова

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Рада ЄС виключила з санкційного списку двох колишніх високопоставлених українських чиновників — колишнього главу НБУ та виконуючого обов’язки прем’єр-міністра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника. Відповідне рішення оприлюднено в Офіційному бюлетені ЄС, пише УНН.

Деталі

Отже, у списку залишилося вісім осіб: експрезидент Віктор Янукович, його син Олександр, ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, його заступник Віктор Ратушняк, експрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, бізнесмен Сергій Курченко та ексміністр доходів і зборів Олександр Клименко.

Що було раніше

Ще у лютому ЗМІ повідомляли, що у Європейському Союзі розглядають можливість зняти санкції щодо кількох представників оточення Віктора Януковича, які могли бути причетні до нецільового використання українських державних коштів. Тоді кілька дипломатів ЄС, за повідомленнями, розповідали, що в санкційному списку є “низка “слабких справ”, які можуть бути оскаржені в суді Європейського Союзу і в яких Україна не надала переконливих доказів.

Нагадаємо, у 2020 році з-під санкцій ЄС вивели експрем’єр-міністра Миколу Азарова та колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Доповнення

ЄС вводить різні види обмежувальних заходів стосовно Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну ​​дестабілізацію України. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом і Севастополем.

Окрім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів.

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