Решение РФ не участвовать в слушании Международного трибунала стало неожиданностью - Зеркаль
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Решение Российской Федерации не участвовать в слушании международного трибунала по морскому праву в отношении украинских моряков стало неожиданностью для Украины и вызвало разочарование. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время выступления на слушаниях международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков в Гамбурге, передает корреспондент УНН.
"Господин Президент, перед тем, как просить Вас дать слово нашей команде советников, позвольте мне выразить сожаление Украины по поводу того, что Российская Федерация в очередной раз решила не принимать полного участия в производстве относительно временных мер в Трибунале. Решение Российской Федерации не участвовать в слушании стало неожиданностью для Украины", - сказала Зеркаль во время выступления.
По ее словам, Украина была удивлена, поскольку российская делегация приняла участие в подготовительном телефонном звонке с Президентом Трибунала 23 апреля 2019 года.
"Решение России не участвовать в устных слушаниях вызывает разочарование", - добавила замминистра.
Дипломат также напомнила, что суд ранее имел возможность проводить слушания и назначать временные меры против Российской Федерации, несмотря на решение России не появляться, а также привела примеры.
Как сообщал УНН, сегодня в немецком городе Гамбург проходят слушания международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков.
Ожидается, что суд примет решение о моряках до конца мая.