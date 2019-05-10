Решение РФ не участвовать в слушании Международного трибунала стало неожиданностью - Зеркаль

"Господин Президент, перед тем, как просить Вас дать слово нашей команде советников, позвольте мне выразить сожаление Украины по поводу того, что Российская Федерация в очередной раз решила не принимать полного участия в производстве относительно временных мер в Трибунале. Решение Российской Федерации не участвовать в слушании стало неожиданностью для Украины", - сказала Зеркаль во время выступления.



По ее словам, Украина была удивлена, поскольку российская делегация приняла участие в подготовительном телефонном звонке с Президентом Трибунала 23 апреля 2019 года.



"Решение России не участвовать в устных слушаниях вызывает разочарование", - добавила замминистра.



Дипломат также напомнила, что суд ранее имел возможность проводить слушания и назначать временные меры против Российской Федерации, несмотря на решение России не появляться, а также привела примеры.



Как сообщал УНН, сегодня в немецком городе Гамбург проходят слушания международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков.



Ожидается, что суд примет решение о моряках до конца мая.