Рішення РФ не брати участь у слуханні Міжнародного трибуналу стало несподіванкою - Зеркаль

"Пане Президенте, перед тим, як просити Вас дати слово нашій команді радників, дозвольте мені висловити жаль України з приводу того, що Російська Федерація в черговий раз вирішила не брати повної участі у провадженні щодо тимчасових заходів у Трибуналі. Рішення Російської Федерації не брати участь у слуханні стало несподіванкою для України", - сказала Зеркаль під час виступу.



З її слів, Україна була здивована, оскільки російська делегація взяла участь у підготовчому телефонному дзвінку з Президентом Трибуналу 23 квітня 2019 року.



"Рішення Росії не брати участь в усних слуханнях викликає розчарування", - додала заступник міністра.



Дипломат також нагадала, що трибунал раніше мав можливість проводити слухання та призначати тимчасові заходи проти Російської Федерації, попри рішення Росії не з'являтися, а також навела приклади.



Як повідомляв УНН, сьогодні у німецькому місті Гамбург відбуваються слухання міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.



Очікується, що трибунал ухвалить рішення щодо моряків до кінця травня.