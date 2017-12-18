Год Японии в Украине торжественно завершится ЗD-шоу на Софийской площади

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 17834 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101162 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103097 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103350 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117817 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103682 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106085 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112804 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117257 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Актуальное
Год Японии в Украине торжественно завершится ЗD-шоу на Софийской площади

Год Японии в Украине торжественно завершится ЗD-шоу на Софийской площади

Киев  •  УНН

 • 14391 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Киеве 22 декабря на Софийской площади проведут 3D-mapping-show. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

В КГГА отметили, что так в Украине собираются закончить год Японии.

"Сочетание японской и украинской культур станет основным мотивом видео, что будет продемонстрировано киевлянам и гостям столицы", - отметила сегодня на брифинге по организации новогодних и рождественских мероприятий директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.

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Мероприятие начнется с праздничной церемонии с участием представителей Посольства Японии в Украине и Киевской городской государственной администрации. Начало шоу в 18:00, повторение программы - каждые 20 минут до 23:30.

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Напомним, что 2017 год был объявлен годом Японии.

Как сообщал УНН, церемония торжественного зажжения огней на главной елке страны состоится 19 декабря на Софийской площади в столице.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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