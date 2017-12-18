Год Японии в Украине торжественно завершится ЗD-шоу на Софийской площади
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Киеве 22 декабря на Софийской площади проведут 3D-mapping-show. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
В КГГА отметили, что так в Украине собираются закончить год Японии.
"Сочетание японской и украинской культур станет основным мотивом видео, что будет продемонстрировано киевлянам и гостям столицы", - отметила сегодня на брифинге по организации новогодних и рождественских мероприятий директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супруга Президента примет участие в открытии главной елки страны
Мероприятие начнется с праздничной церемонии с участием представителей Посольства Японии в Украине и Киевской городской государственной администрации. Начало шоу в 18:00, повторение программы - каждые 20 минут до 23:30.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На главной елке страны появятся звери Марии Примаченко
Напомним, что 2017 год был объявлен годом Японии.
Как сообщал УНН, церемония торжественного зажжения огней на главной елке страны состоится 19 декабря на Софийской площади в столице.