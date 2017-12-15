На відкритті головної новорічної ялинки країни встановлять металошукачі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Під час церемонії урочистого засвічення вогнів на головній ялинці країни 19 грудня на Софійській площі у столиці будуть посилені заходи безпеки, зокрема, встановлені металошукачі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
"Заходи безпеки передбачають проходження через рамки металошукачів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 19 грудня о 19:00 участь у церемонії засвічення вогнів на головній новорічній ялинці України та відкритті новорічно-різдвяні святкування на Софійській площі візьме мер Києва Віталій Кличко.
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На киян і гостей столиці чекає розважальна програма масштабного культурно-мистецького проекту "НеоРік на Софії". Святкові заходи відбуватимуться на трьох локаціях - Софійській і Михайлівській площах, а також на Володимирському проїзді до 14 січня 2018 року.
Після урочистого відкриття головної ялинки відбудеться святковий концерт, що триватиме до 22:00.
Нагадаємо, у Києві почали прикрашати головну ялинку країни.