На открытии главной новогодней елки страны установят металлоискатели
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Во время церемонии торжественного зажжения огней на главной елке страны 19 декабря на Софийской площади в столице будут усилены меры безопасности, в частности, установлены металлоискатели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Меры безопасности предусматривают прохождение через рамки металлоискателей", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 19 декабря в 19:00 участие в церемонии зажжения огней на главной новогодней елке Украины и открытии новогодне-рождественские празднования на Софийской площади возьмет мэр Киева Виталий Кличко.
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Киевлян и гостей столицы ждет развлекательная программа масштабного культурно-художественного проекта "НеоГод на Софии". Праздничные мероприятия будут проходить на трех локациях - Софийской и Михайловской площадях, а также на Владимирском проезде до 14 января 2018 года.
После торжественного открытия главной елки состоится праздничный концерт, который продлится до 22:00.
Напомним, в Киеве начали украшать главную елку страны.