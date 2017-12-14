У Києві почали прикрашати головну ялинку країни
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Головну ялинку країни почали прикрашати у Києві. Сьогодні планують розвісити всі гірлянди, а також встановити верхівку, завтра – іграшки, передає кореспондент УНН.
За вихідні на площі обіцяють розвісити 33 кілометри різноманітних гірлянд та ліхтариків. Для цього на місці працює дві 30-метрові вишки. Сама різдвяна зірка заввишки 3 метри.
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Уже 19-го грудня о сьомій вечора обіцяють офіційно відкрити красуню.
Нагадаємо, стало відомо про програму новорічних та різдвяних заходів у Києві.