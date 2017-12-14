В Киеве начали украшать главную елку страны
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Главную елку страны начали украшать в Киеве. Сегодня планируют развесить все гирлянды, а также установить верхушку, завтра - игрушки, передает корреспондент УНН.
За выходные на площади обещают развесить 33 километра различных гирлянд и фонариков. Для этого на месте работают две 30-метровые вышки. Сама рождественская звезда высотой 3 метра.
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Уже 19-го декабря в семь вечера обещают официально открыть главную елку страны.
Напомним, стало известно о программе новогодних и рождественских мероприятий в Киеве.