Головну новорічну ялинку готуються прикрашати у вівторок-середу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Головну новорічну ялинку країни, встановлену на Софійській площі столиці, ще продовжують причепуряти і готуються до її декорування у вівторок-середу. Про це УНН розповіла представник проекту Folk Ukraine Тетяна Шелудченко.
"Ще не прикрашають (ялинку - ред.). Її встановили - конструкцію, - причепурили, але не повністю ще. І десь у вівторок, можливо, навіть середа почнуться декорування", - сказала вона.
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При цьому Т.Шелудченко нагадала, що гірлянди будуть і навколо ялинки.
"Минулого року воно виглядало, ніби парасолька, а зараз ніби фата позаду у формі амфітеатру, нагадуючи зоряне небо - згори донизу", - розповіла вона.
Також представниця Folk Ukraine зазначила, що уже декорується локація поблизу головної новорічної ялинки.
"Сама вже локація, яка складається з трьох територій - Софійська площа, Володимирський проїзд і Михайлівська площа, - вже прикрашаються, йдуть монтажні роботи, аркаду встановлюють", - додала Т.Шелудченко.
З її слів, уже стоять будиночки, а територія прикрашається маленькими ялинками.
"Ще у нас додатково цього року є сквер біля Володимирського проїзду і там буде фестиваль ілюмінацій - арт-фігури, які будуть сяяти у вечірній час доби", - підсумувала вона.
Нагадаємо, стало відомо про програму новорічних та різдвяних заходів у Києві.