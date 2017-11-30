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Стало відомо про програму новорічних та різдвяних заходів у Києві

Стало відомо про програму новорічних та різдвяних заходів у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Києві підготовлено насичену програму святкування Нового року на Різдва, передає УНН з посиланням на КМДА.

Уже 16 грудня 2017 року розпочнуть відкриватися локації у рамках масштабного культурно-мистецького проекту "НеоРік на Софії", які працюватимуть до 14 січня 2018 року на Софійській, Михайлівській площах, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вул. Алли Тарасової).

Засвітять Головну новорічну ялинку країни традиційно на День Святого Миколая – 19 грудня о 19:00 на Софійській площі. Також у цей день передбачене засвічення районних новорічних ялинок.

Зустрічатимуть Новий рік на Софійській площі.

7 січня 2018 року на Софійській площі відбудеться Різдвяна хода звіздарів та Різдвяний концерт.

Новорічний ярмарок, розваги та активності для дітей і дорослих "Новорічні пригоди в Крижаному королівстві" чекатимуть у парку ім. Т. Г. Шевченка з 16 грудня 2017 року до 14 січня 2018 року. Також із 16 грудня 2017 року до 15 січня 2018 року у Маріїнському парку відбудеться низка активностей у рамках культурно-мистецького проекту "Містечко Санти".

19 грудня 2017 року на Контрактовій площі розгорнуться новорічно-різдвяний ярмарок та льодова ковзанка, які працюватимуть до 16 січня 2018 року.

Із 23 грудня 2017 року до 14 січня 2018 року кияни та гості міста зможуть відвідати фестиваль "Carol-fest" у Центральному парку культури і відпочинку м.Києва. У рамках фестивалю для всіх охочих у Хрещатому парку на майданчику біля арки Дружби народів працюватиме Новорічний DJ-базар та відбудеться Українська коляда у Міському саду, на території, прилеглій до Літньої естради.

26 грудня 2017 року – 9 січня 2018 року всі охочі зможуть завітати на Святковий тематичний ярмарок, парк казкових скульптур і атракціонів "Казки старого Подолу" на Контрактовій площі (сквер біля пам’ятника Петру Сагайдачному). Також на Контрактовій площі передбачено розгорнути льодову ковзанку.

9 та 10 січня відбудуться Всеукраїнські змагання з легкої атлетики "Різдвяні старти – 2018" на Легкоатлетичному манежі Київської міської школи вищої спортивної майстерності (просп. Павла Тичини, 18).

Водохреща святкуватимуть 19 січня з 14:00 до 15:00 у Парку культури та відпочинку "Гідропарк" (поблизу каплиці на честь Хрещення Господнього).

Також протягом грудня-січня передбачено проведення низки святкових новорічних та різдвяних заходів у районах і закладах культури міста, у всіх загальноосвітніх навчальних закладах.

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