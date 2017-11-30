Стало известно о программе новогодних и рождественских мероприятий в Киеве

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 77521 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 67142 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 74362 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 81829 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118001 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115111 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144031 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107382 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108811 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113356 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Стало известно о программе новогодних и рождественских мероприятий в Киеве

Стало известно о программе новогодних и рождественских мероприятий в Киеве

Киев  •  УНН

 • 14443 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Киеве подготовлено насыщенную программу празднования Нового года на Рождества, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Уже 16 декабря 2017 года начнут открываться локации в рамках масштабного культурно-художественного проекта "НеоРик на Софии", которые будут работать в 14 января 2018 года на Софийской, Михайловской площадях, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с ул. Аллы Тарасовой).

Зажигать Главную новогоднюю елку страны будут традиционно на День Святого Николая - 19 декабря в 19:00 на Софийской площади. Также в этот день предусмотрено засветки районных новогодних елок.

Встречать Новый год будут на Софийской площади.

7 января 2018 года на Софийской площади состоится Рождественское шествие звездочетов и Рождественский концерт.

Новогодняя ярмарка, развлечения и активности для детей и взрослых "Новогодние приключения в Ледяном королевстве" будут ждать в парке им. Т.Г. Шевченко с 16 декабря 2017 года до 14 января 2018 года. Также с 16 декабря 2017 года до 15 января 2018 года в Мариинском парке состоится ряд активностей в рамках культурно-художественного проекта "Городок Санты".

19 декабря 2017 года на Контрактовой площади развернутся новогодне-рождественская ярмарка и ледовый каток, которые будут работать до 16 января 2018 года.

С 23 декабря 2017 года до 14 января 2018 года киевляне и гости города смогут посетить фестиваль "Carol-fest" в Центральном парке культуры и отдыха г.Киева. В рамках фестиваля для всех желающих в Крещатом парке на площадке возле арки Дружбы народов будет работать Новогодний DJ-базар и состоится Украинская коляда в Городском саду, на территории, прилегающей к Летней эстраде.

26 декабря 2017 года - 9 января 2018 года все желающие смогут посетить Праздничную тематическую ярмарку, парк сказочных скульптур и аттракционов "Сказки старого Подола" на Контрактовой площади (сквер у памятника Петру Сагайдачному). Также на Контрактовой площади предусмотрено развернуть ледовый каток.

9 и 10 января состоятся Всеукраинские соревнования по легкой атлетике "Рождественские старты - 2018" на легкоатлетическом манеже Киевской городской школы высшего спортивного мастерства (ул. Павла Тычины, 18).

Крещение будут праздновать 19 января с 14:00 до 15:00 в Парке культуры и отдыха "Гидропарк" (возле часовни в честь Крещения Господня).

Также в течение декабря-января предусмотрено проведение ряда праздничных новогодних и рождественских мероприятий в районах и учреждениях культуры города, во всех общеобразовательных учебных заведениях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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