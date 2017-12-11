Главную новогоднюю елку готовятся украшать во вторник-среду
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Главную новогоднюю елку страны, установленную на Софийской площади столицы, еще продолжают прихорашивать и готовятся к ее декорированию во вторник-среду. Об этом УНН рассказала представитель проекта Folk Ukraine Татьяна Шелудченко.
"Пока не прикрашают (елку - ред.). Ее установили - конструкцию, - прихорошили, но не полностью еще. И где-то во вторник, возможно, даже среда начнется декорирование", - сказала она.
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При этом Т.Шелудченко напомнила, что гирлянды будут и вокруг елки.
"В прошлом году оно выглядело, как зонтик, а сейчас вроде фаты позади в форме амфитеатра, напоминая звездное небо - сверху вниз", - рассказала она.
Также представитель Folk Ukraine отметила, что уже декорируется локация вблизи главной новогодней елки.
"Сама уже локация, которая состоит мз трех территорий - Софийская площадь, Владимирский проезд и Михайловская площадь, - уже украшаются, идут монтажные работы, аркаду устанавливают", - добавила Т.Шелудченко.
По ее словам, уже стоят домики, а территория украшается маленькими елочками.
"Еще у нас дополнительно в этом году есть сквер возле Владимирского проезда и там будет фестиваль иллюминаций - арт-фигуры, которые будут сиять в вечернее время суток", - подытожила она.
Напомним, стало известно о программе новогодних и рождественских мероприятий в Киеве.