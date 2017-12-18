Рік Японії в Україні урочисто завершиться ЗD-шоу на Софійській площі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Києві 22 грудня на Софійській площі проведуть 3D-mapping-show. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.
У КМДА відзначили, що так в Україні збираються закінчити рік Японії.
“Поєднання японської та української культур стане основним мотивом відео, що буде продемонстровано киянам та гостям столиці”, — зазначила сьогодні на брифінгу щодо організації новорічно-різдвяних заходів директор Департаменту культури КМДА Діана Попова.
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Захід розпочнеться зі святкової церемонії за участю представників Посольства Японії в Україні та Київської міської державної адміністрації. Початок шоу о 18:00, повторення програми — кожні 20 хвилин до 23:30.
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Нагадаємо, що 2017 був оголошено роком Японії.
Як повідомляв УНН, церемонія урочистого засвічення вогнів на головній ялинці країни відбудеться 19 грудня на Софійській площі у столиці.