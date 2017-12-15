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Дружина Президента візьме участь у відкритті головної ялинки країни

Дружина Президента візьме участь у відкритті головної ялинки країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Дружина Президента України Марина Порошенко традиційно, як і в попередні три роки, візьме участь у відкритті головної ялинки країни на Софійській площі у Києві. Про це повідомили УНН у прес-службі дружини Глави держави.

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"Пані Марина буде традиційно відкривати головну ялинку країни", - сказали у прес-службі.

На уточнення УНН про те, чи буде під час святкового відкриття Президент України Петро Порошенко, у прес-службі відповіли, що ні.

Як повідомляв УНН, церемонія урочистого засвічення вогнів на головній ялинці країни відбудеться 19 грудня на Софійській площі у столиці.

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