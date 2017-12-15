Супруга Президента примет участие в открытии главной елки страны
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Супруга Президента Украины Марина Порошенко традиционно, как и в предыдущие три года, примет участие в открытии главной елки страны на Софийской площади в Киеве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе жены Главы государства.
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"Госпожа Марина будет традиционно открывать главную елку страны", - сказали в пресс-службе.
На уточнение УНН о том, будет ли присутствовать во время праздничного открытия Президент Украины Петр Порошенко, в пресс-службе ответили, что нет.
Как сообщал УНН, церемония торжественного зажжения огней на главной елке страны состоится 19 декабря на Софийской площади в столице.