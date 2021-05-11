Редчайший розовый бриллиант может уйти с молотка в Гонконге за 38 миллионов долларов

Детали

Названный “Сакура” в честь японской вишни из-за его яркого оттенка, камень является самым большим пурпурно-розовым “безупречным” алмазом, когда-либо появлявшийся на аукционах.

Редкий камень был классифицирован как “безупречный” внутри, что означает, что любые дефекты на нем видны только при близком увеличении. Согласно пресс-релизу, аукционного дома Christie’s, который организовал продажу, он также был классифицирован как “причудливый яркий” — показатель насыщенного цвета, достигаемый только 4% розовых бриллиантов.

Председатель ювелирного отдела Christie’s Викки Сек сказала в интервью, что камень — “в точности” оттенка цветка сакуры. Она добавила, что розовые бриллианты “очень редко” классифицируются как безупречные внутри, поскольку они обычно содержат “много зернистости”.

Размер драгоценного камня также делает его необычной находкой: Christie’s отмечает, что менее 10% розовых бриллиантов весят более одной пятой карата.

Сакура, размер которой почти в восемьдесят раз больше, может побить рекорд самого дорогого пурпурно-розового бриллианта, проданого на аукционе. Текущий рекорд принадлежит “Духу розы”: бриллианту в 14,8 карата, который в прошлом году был продан на аукционе Sotheby’s почти за 27 миллионов долларов.

Что было ранее

В начале мая стало известно, что самый крупный алмаз, когда-либо граненый в России, камень весом 100,94 карата под названием “Алроса Спектакль” будет продан на аукционе в Женеве в конце этого месяца.