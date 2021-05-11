Рідкісний рожевий діамант може піти з молотка у Гонконзі за 38 мільйонів доларів

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Названий "Сакура" в честь японської вишні через його яскравий відтінок, камінь є найбільшим пурпурно-рожевим "бездоганним" алмазом, що коли-небудь з'являвся на аукціонах.

Рідкісний камінь був класифікований як "бездоганний" всередині, що означає, що будь-які дефекти на ньому видно лише при близькому збільшенні. Відповідно до прес-релізу, аукціонного дому Christie's, який організував продаж, він також був класифікований як "химерний яскравий" - показник насиченого кольору, що досягається тільки 4% рожевих діамантів.

Голова ювелірного відділу Christie's Віккі Сек сказала в інтерв'ю, що камінь - "в точності" відтінку квітки сакури. Вона додала, що рожеві діаманти "дуже рідко" класифікуються як бездоганні всередині, оскільки вони зазвичай містять "багато зернистості".

Розмір дорогоцінного каменю також робить його незвичайною знахідкою: Christie's відзначає, що менше 10% рожевих діамантів важать більше однієї п'ятої карата.

Сакура, розмір якої майже у вісімдесят разів більше, може побити рекорд самого дорогого пурпурно-рожевого діаманта, проданого на аукціоні. Поточний рекорд належить "Духу троянди": діаманту в 14,8 карата, який в минулому році було продано на аукціоні Sotheby's майже за 27 мільйонів доларів.

Що було раніше

На початку травня стало відомо, що найбільший алмаз, коли-небудь гранований в Росії, камінь вагою 100,94 карата під назвою "Алроса Спектакль" буде проданий на аукціоні в Женеві в кінці цього місяця.