Бриллиант в 101 карат выставят на ювелирную распродажу в Женеве
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Самый крупный алмаз, когда-либо граненый в России, камень весом 100,94 карата под названием “Алроса Спектакль” будет продан на аукционе в Женеве в конце этого месяца, об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Бриллиант может выручить от 12 до 18 млн швейцарских франков (19,96 миллиона долларов), когда он уйдет с молотка на Christie’s 12 мая.
“Этот фантастический бриллиант цвета D100 карат был вырезан из необработанного камня, который первоначально весил более 200 карат. Он назывался необработанным алмазом Сергея Дягилева и был добыт в 2016 году”, — сказала Мари-Сесиль Чизамоло, специалист отдела ювелирных украшений аукционного дома.
“Потребовался год и восемь месяцев, чтобы вырезать этот идеальный камень”.
Бриллиант — один из 144 лотов, выставленных на продажу, в который также входят кольца, серьги, броши и другие изделия, сделанные из бриллиантов, сапфиров и рубинов.
Добавим
Безупречный бриллиант и сапфир, принадлежавшие приемной дочери Наполеона, будут проданы на аукционе Christie’s в Женеве на следующей неделе.