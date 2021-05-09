Діамант в 101 карат виставлять на ювелірний розпродаж в Женеві

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Діамант може виручити від 12 до 18 мільйонів швейцарських франків (19,96 мільйона доларів), коли він піде з молотка на Christie’s 12 травня.

“Цей фантастичний діамант кольору D100 карат був вирізаний з необробленого каменю, який спочатку важив більше 200 карат. Він називався необробленим алмазом Сергія Дягілєва і був видобутий в 2016 році”, — сказала Марі-Сесіль Чізамоло, фахівець відділу ювелірних прикрас аукціонного будинку.

“Знадобився рік і вісім місяців, щоб вирізати цей ідеальний камінь”.

Діамант — один з 144 лотів, виставлених на продаж, в який також входять кільця, сережки, брошки та інші вироби, зроблені з діамантів, сапфірів і рубінів.

Додамо

Бездоганний діамант і сапфір, що належали прийомній доньці Наполеона, будуть продані на аукціоні Christie’s в Женеві наступного тижня.