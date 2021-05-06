Аукціон Christie's виставить на продаж дорогоцінності прийомної доньки Наполеона Бонапарта

Деталі

Коштовності датуються початком 19 століття і вважаються весільним подарунком Стефані де Богарне, усиновленої Наполеоном і його дружиною Жозефіною Богарне.

"Я думаю, що більшість коштовностей, які сьогодні походять з французького двору, вже потрапили в музеї або в дуже важливі колекції", - сказав Лукас Білер з ювелірного відділу Christie's.

"Майже нечувано побачити, як на ринок виходить людина з сім'ї, яка насправді походить від Наполеона... і таке, може бути, раз на століття", - додав Білер.

Дев'ять предметів в наборі, які продаються окремо, включають намисто і тіару, прикрашену сапфірами з шахт на території, яка тоді була відома як Цейлон, нині Шрі-Ланка.

Згідно каталогу аукціону, коштовності оцінюються в цілому від 430 000 до 750 000 швейцарських франків (від 471 000 до 821 000 доларів). Вони увійшли в число 144 лотів, які повинні піти з молотка на аукціоні наступного тижня.

Довідково

Більшу частину свого життя Наполеон був одружений на вдові Жозефіні Богарне, яка не народила йому власних дітей. Його сім'я складалася з його братів і сестер, а також з родичів і дітей Жозефіни. Другий шлюб з Марією-Луїзою Габсбург-Лотарингською був укладений тільки в 1810 році, а єдиний законний син народився в 1811 році, незадовго до повалення Наполеона.

Стефанія Луїза Адріанна де Богарне, народилася в Версалі в родині графа Клода Богарне. Після смерті матері, виховувалася в пансіоні при монастирі в Монтобані, звідки за наказом Наполеона була викликана в Париж. Жозефіна Богарне визначила її в модний пансіон мадам Кампан, де виховувалася її дочка Гортензія. Після закінчення навчання в 1806 році Стефанія, як член імператорської родини, переїхала на проживання до палацу Тюїльрі, де вела розкішне життя, котре тривало, однак, недовго.

Незабаром Наполеон з політичних причин влаштував її шлюб з курфюрстом Карлом Баденським та дарував Стефанії титул "принцеси Франції" і урочисто удочерив її.