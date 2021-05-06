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Аукцион Christie's выставит на продажу драгоценности приемной дочери Наполеона Бонапарта

Аукцион Christie's выставит на продажу драгоценности приемной дочери Наполеона Бонапарта

Киев  •  УНН

 • 24839 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Безупречный бриллиант и сапфир, принадлежавшие приемной дочери Наполеона, будут проданы на аукционе Christie's в Женеве на следующей неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Драгоценности датируются началом 19 века и считаются свадебным подарком Стефании де Богарне, усыновленной Наполеоном и его женой Жозефиной Богарне.

"Я думаю, что большинство драгоценностей, которые сегодня происходят с французского двора, уже попали в музеи или в очень важные коллекции", - сказал Лукас Билер из ювелирного отдела Christie's.

"Почти неслыханно увидеть, как на рынок выходит человек из семьи, которая на самом деле происходит от Наполеона... и такое может быть, раз в столетие", - добавил Билер.

Девять предметов в наборе, которые продаются отдельно, включают ожерелье и тиару, украшенную сапфирами из шахт на территории, которая тогда была известна как Цейлон, ныне Шри-Ланка.

Согласно каталогу аукциона, драгоценности оцениваются в целом от 430 000 до 750 000 швейцарских франков (от 471 000 до 821 000 долларов). Они вошли в число 144 лотов, которые должны пойти с молотка на аукционе на следующей неделе.

Справка

Большую часть своей жизни Наполеон был женат на вдове Жозефине Богарне, которая не родила ему своих детей. Его семья состояла из его братьев и сестер, а также из родственников и детей Жозефины. Второй брак с Марией-Луизой Габсбург-Лотарингской был заключен только в 1810 году, а единственный законный сын родился в 1811 году, незадолго до свержения Наполеона.

Стефания Луиза Адрианна де Богарне, родилась в Версале в семье графа Клода Богарне. После смерти матери, воспитывалась в пансионе при монастыре в Монтобане, откуда по приказу Наполеона была вызвана в Париж. Жозефина Богарне определила ее в модный пансион мадам Кампан, где воспитывалась ее дочь Гортензия. После окончания учебы в 1806 году Стефания, как член императорской семьи, переехала на жительство во дворец Тюильри, где вела роскошную жизнь, которая продолжалась, однако, недолго.

Вскоре Наполеон по политическим причинам устроил ее брак с курфюрстом Карлом Баденским и дарил Стефании титул "принцессы Франции" и торжественно удочерил ее.

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