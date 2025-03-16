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рф заявляет об атаке 31 беспилотника на 4 области агрессора

Киев • УНН

 • 20477 просмотра

минобороны врага заявило о перехвате и уничтожении 31 БпЛА над четырьмя областями: воронежской (16), белгородской (9), ростовской (5) и курской (1). Информации об убытках нет.

рф заявляет об атаке 31 беспилотника на 4 области агрессора

Противник информирует о сбитии 31 беспилотника в четырех областях террористической страны. Об этом сообщает минобороны рф, передает УНН.

Детали

По информации министерства обороны рф, в течение минувшей ночи средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 31 беспилотный. Согласно заявлению ведомства, атака осуществлялась на четыре российские области: воронежскую, белгородскую, ростовскую и курскую.

В частности, по словам представителей минобороны, 16 БпЛА было сбито над воронежской областью, девять – над белгородской, пять – над ростовской, и один – над курской областью.

Вражеская сторона не уточняет, нанесен ли какой-либо ущерб в результате атак, но отмечает, что все самолеты были уничтожены на подлете к их целям.

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Юлия Котвицкая

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