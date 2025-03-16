рф заявляє про атаку 31 безпілотника на 4 області агресора

Супротивник інформує про збиття 31 безпілотника в чотирьох областях терористичної країни. Про це повідомляє міноборони рф, передає УНН.

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За інформацією міністерства оборони рф, протягом минулої ночі засобами протиповітряної оборони було перехоплено та знищено 31 безпілотний. Згідно з заявою відомства, атака здійснювалась на чотири російські області: воронезьку, бєлгородську, ростовську та курську.

Зокрема, за словами представників міноборони, 16 БпЛА було збито над воронезькою областю, дев'ять – над бєлгородською, п’ять – над ростовською, та один – над курською областю.

Ворожа сторона не уточнює, чи завдано яких-небудь збитків у результаті атак, але зазначає, що всі літаки були знищені на підльоті до їх цілей.

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