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РФ заявила о серийном производстве наземных роботов с лазерами для разминирования — Defense Express

Киев • УНН

 • 90 просмотра

РФ заявила о серийном выпуске роботов «Курьер» с лазером «Игнис» для уничтожения мин на расстоянии до 500 метров. Комплексы планируют применять на поле боя.

РФ заявила о серийном производстве наземных роботов с лазерами для разминирования — Defense Express

В России заявили о начале серийного производства наземных роботизированных комплексов с лазерными системами, которые планируют использовать для уничтожения мин и других взрывоопасных предметов. Вероятно, речь идет о комплексе "Игнис", установленном на платформе "Курьер", сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По данным издания, российские пропагандистские ресурсы утверждают, что лазерная система уже прошла испытания на наземном роботе "Курьер-2". Ранее этот комплекс оснащали пулеметами и гранатометами.

Система "Игнис" предназначена не для борьбы с дронами, как большинство военных лазеров, а для разминирования. Если в прошлом году заявленная дальность работы составляла до 200 м, то теперь российская сторона говорит о возможности уничтожать взрывоопасные предметы без детонации на расстоянии до 500 м.

Комплекс хотят использовать непосредственно на поле боя

Производитель заявляет, что лазер может выжигать цель примерно за 4 секунды и работать даже сквозь дымовую завесу. Согласно замыслу, робот должен создавать проходы в минных полях, дистанционно нейтрализуя боеприпасы.

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Ранее подобную систему позиционировали преимущественно для тылового и гражданского применения, однако теперь в России говорят о ее использовании непосредственно на поле боя. В Defense Express отмечают, что в таком случае дорогой наземный комплекс будет уязвим для ударных дронов.

Издание также не исключает, что под названием "Игнис" может использоваться китайская технология. Ранее Россия уже демонстрировала китайский лазерный комплекс Low-Altitude Laser Defending System, или LASS.

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Степан Гафтко

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