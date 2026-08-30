рф заявила про серійне виробництво наземних роботів із лазерами для розмінування – Defense Express
Київ • УНН
рф заявила про серійний випуск роботів «Курьер» із лазером «Игнис» для знищення мін на відстані до 500 метрів. Комплекси планують застосовувати на полі бою.
У росії заявили про початок серійного виробництва наземних роботизованих комплексів із лазерними системами, які планують використовувати для знищення мін та інших вибухонебезпечних предметів. Ймовірно, йдеться про комплекс "Игнис", встановлений на платформі "Курьер", повідомляє Defense Express, пише УНН.
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За даними видання, російські пропагандистські ресурси стверджують, що лазерна система вже пройшла випробування на наземному роботі "Курьер-2". Раніше цей комплекс оснащували кулеметами та гранатометами.
Система "Игнис" призначена не для боротьби з дронами, як більшість військових лазерів, а для розмінування. Якщо торік заявлена дальність роботи становила до 200 м, то тепер російська сторона говорить про можливість знищувати вибухонебезпечні предмети без детонації на відстані до 500 м.
Комплекс хочуть використовувати безпосередньо на полі бою
Виробник заявляє, що лазер може випалювати ціль приблизно за 4 секунди та працювати навіть крізь димову завісу. За задумом, робот має створювати проходи в мінних полях, дистанційно нейтралізуючи боєприпаси.
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Раніше подібну систему позиціонували переважно для тилового та цивільного застосування, однак тепер у росії говорять про її використання безпосередньо на полі бою. У Defense Express зазначають, що в такому разі дорогий наземний комплекс буде вразливим для ударних дронів.
Видання також не виключає, що під назвою "Игнис" може використовуватися китайська технологія. Раніше росія вже демонструвала китайський лазерний комплекс Low-Altitude Laser Defending System, або LASS.
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