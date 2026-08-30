рф заявила про серійне виробництво наземних роботів із лазерами для розмінування – Defense Express

Бельгія знову відмовилася підтримати використання заморожених активів рф для допомоги Україні

Бельгія знову відмовилася підтримати використання заморожених активів рф для допомоги Україні

Бельгія знову відмовилася підтримати використання заморожених активів рф для допомоги Україні

Бельгія знову відмовилася підтримати використання заморожених активів рф для допомоги Україні

Київ 29 серпня майже половину доби провів під повітряними тривогами

Київ 29 серпня майже половину доби провів під повітряними тривогами

Київ 29 серпня майже половину доби провів під повітряними тривогами

Київ 29 серпня майже половину доби провів під повітряними тривогами

В Одесі чоловік застрелив батьків, поранив брата, а потім вкоротив і собі віку – поліція

В Одесі чоловік застрелив батьків, поранив брата, а потім вкоротив і собі віку – поліція

В Одесі чоловік застрелив батьків, поранив брата, а потім вкоротив і собі віку – поліція

В Одесі чоловік застрелив батьків, поранив брата, а потім вкоротив і собі віку – поліція