рф за сутки потеряла еще 910 военнослужащих в войне в Украине
Киев • УНН
По данным Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки российские военные потеряли 910 человек личного состава, 8 танков, 27 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, 2 зенитно-ракетных комплекса, 43 БПЛА, 1 крылатую ракету, а также 44 единицы автомобильной техники и автоцистерны.
За сутки россияне потеряли 910 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 12.03.24:
- Личный состав: 425890 (+910).
- Танки: 6747 (+8).
- Бронированные боевые машины: 12901 (+27).
- Артиллерийские системы: 10522 (+23).
- РСЗВ: 1016.
- Средства ППО: 713 (+2).
- Самолеты: 347.
- Вертолёты: 325.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 8184 (+43).
- Крылатые ракеты: 1920 (+1).
- Корабли/катера: 26.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 13870 (+44).
- Специальная техника: 1691 (+5).
За сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 114 авиационных атак, 107 залповых обстрелов12 марта 2024, 05:18 • 13350 просмотров
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