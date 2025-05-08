рф за сутки атаковала Украину в три волны: сбито еще 20 из 31 вражеского дрона
Киев • УНН
7 мая враг запустил 31 ударный БпЛА. ПВО сбила 20 "Shahed" на севере и в центре Украины. Умань и близлежащие села в Черкасской области получили повреждения.
россия в третьей волне атаки на Украину 7 мая запустила 31 беспилотник, 20 из них сбиты, 6 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ПС ВСУ, в период с 14.30 по 20.30 7 мая (во время третьей за сутки волны атаки) враг нанес удар 31-м ударным БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из района Миллерово - рф.
Подтверждено сбитие 20 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и в центре страны. 6 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)
В результате вражеской атаки, как указано, пострадала Черкасская область.
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"В течение текущих суток 8 мая, по состоянию на 8.00, в воздушном пространстве Украины ракетных ударов и применения ударных БпЛА не зафиксировано. Впрочем, в течение ночи, враг активизировал удары тактической авиацией с применением управляемых авиабомб по Сумской области", - говорится в сообщении.
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